Kosovo-Serbia: fonti stampa, diffusi contenuti bozza accordo per normalizzare rapporti (2)

- Per quanto riguarda il comune di Presevo, attualmente nella Serbia meridionale, questo passerebbe interamente sotto controllo del Kosovo; mentre il comune di Bujanovac, sempre in territorio serbo, riceverebbe anche'esso uno status speciale con il suo bilancio finanziato congiuntamente da Serbia, Kosovo e Unione europea. La base militare di Cepotine, nei pressi di Bujanovac, diventerebbe sotto controllo statunitense, ma con una presenza militare "mista" di soldati per il 50 per cento serbi e 50 per cento albanesi. La bozza di accordo dovrebbe essere completata entro il 15 maggio 2019 per poi ottenere garanzie sul suo rispetto dal Consiglio di sicurezza Onu, dall'Ue e dalla Nato. Il documento dovrebbe poi essere siglato ufficialmente e ratificato dai parlamenti di Pristina e Belgrado. Ma al momento le autorità dei due paesi non hanno commentato la veridicità di questa bozza di piano per normalizzare i rapporti tra i due paesi: solamente il leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti (opposizione kosovara) ha attaccato il presidente Hashim Thaci per il suo progetto con il quale avrebbe accettato di "vendere il Kosovo". (segue) (Kop)