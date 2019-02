Serbia-Italia: Vucic riceve ambasciatore Lo Cascio, focus su visita premier Conte a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha ricevuto oggi l'ambasciatore d'Italia a Belgrado, Carlo Lo Cascio. Secondo un comunicato della presidenza serba, al centro del colloquio sono stati i temi relativi ai rapporti bilaterali e alla prossima visita del premier italiano Giuseppe Conte in Serbia. I due interlocutori hanno anche discusso della prospettiva europea della Serbia e della situazione relativa al dialogo Belgrado-Pristina. Il presidente Vucic ha espresso soddisfazione per il livello delle relazioni bilaterali, aggiungendo che esiste spazio per approfondire la collaborazione economica. A ciò contribuirà la visita del premier Conte, che i due interlocutori vedono come occasione per un rafforzamento della cooperazione economica. (segue) (Seb)