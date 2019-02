Serbia-Italia: Vucic riceve ambasciatore Lo Cascio, focus su visita premier Conte a Belgrado (2)

- L'ambasciatore Lo Cascio ha ribadito che questa sarà una nuova fase del dialogo politico fra l'Italia e la Serbia, auspicando che dopo la visita di Conte possa avvenire una visita del presidente Vucic in Italia, come prova di un vero partenariato fra i due paesi. Riguardo alla questione kosovara, Vucic si è detto preoccupato per la posizione di Pristina che, nonostante le pressioni della comunità internazionale, non vuole abolire le tasse sulle merci serbe, e anche per l'impossibilità dell'Unione europea di esercitare maggiore pressione sulle autorità di Pristina. Vucic ha infine sottolineato che la Serbia tornerà al dialogo solo dopo il ritiro dei dazi. (Seb)