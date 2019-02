Kosovo: premier Haradinaj, decisione sui dazi nata per proteggere confini nazionali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kosovo Hashim Thaci ha incontrato nei giorni scorsi l'ambasciatore statunitense a Pristina, Philipp Kosnett, nel tentativo di mediare sulla questione dei dazi per convincere il governo del premier Ramush Haradinaj a cancellare la decisione presa contro la Serbia. "Kosovo e Stati Uniti d'America condividono valori e obiettivi. Il nostro obiettivo comune è di costruire una pace sostenibile e la stabilità in Kosovo e nella regione, come prerequisito per lo sviluppo e la prosperità", ha dichiarato Thaci rimarcando che un accordo finale tra Pristina e Belgrado è cruciale per la pace. "La partnership e le relazioni amichevoli con gli Stati Uniti sono cruciali per il Kosovo, che ha raggiunto così tanto grazie al sostegno degli Usa", ha affermato il presidente kosovaro. (segue) (Kop)