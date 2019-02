Kosovo: premier Haradinaj, decisione sui dazi nata per proteggere confini nazionali (10)

- L'insistenza con cui il Kosovo ignora gli appelli e rifiuta di cancellare i dazi sull'importazione dei prodotti serbi e bosniaci "mina la capacità degli Stati Uniti di continuare a collaborare su un'ampia serie di obiettivi condivisi". E' quanto si legge nella lettera inviata ai vertici politici del Kosovo dai vice assistenti del segretario di Stato Usa agli Esteri e alla Difesa, Matthew Palmer e Laura Cooper. I rappresentanti del governo Usa evidenziano che a causa della mancata risposta ai ripetuti appelli a Washington sono stati decisi "passi per dimostrare la nostra preoccupazione", a cominciare dalla cancellazione della visita in Kosovo del comandante della Guardia nazionale dell'Iowa, generale Timothy Orr. "Considerando le vostre azioni inappropriate riteniamo la visita non opportuna", denunciano da Washington. (segue) (Kop)