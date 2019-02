I fatti del giorno - Balcani

- Kosovo: premier Haradinaj, decisione sui dazi nata per proteggere confini nazionali -La decisione sull’imposizione dei dazi sulle merci serbe e bosniache da parte di Pristina ha l’obiettivo di “proteggere i confini” del Kosovo. Lo ha detto il primo ministro kosovaro, Ramush Haradinaj, intervenendo in occasione della commemorazione del 29mo anniversario dell'assassinio dell'attivista per i diritti umani kosovaro Enver Hadri, secondo quanto riportato dal quotidiano “Koha”. "La tassa del 100 per cento (dazi), è anche un'azione che impedisce la formalizzazione di una partizione. Il Kosovo non darà terreno in cambio di riconoscimento e se questo è il prezzo, il Kosovo non ha bisogno del riconoscimento della Serbia", ha spiegato Haradinaj che ha rimarcato come a “20 anni dalla liberazione” del paese, il dialogo per la normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado sarebbe stato fatto deragliare “da alcuni circoli in Kosovo e Bruxelles e si è trasformato in un dialogo per i territori". Il primo ministro ha inoltre sottolineato l’intenzione di non volere autorizzare "esperimenti" sul territorio del Kosovo o dei suoi confini: "Il Kosovo è uno ed è quello del 17 febbraio e riconosciamo solo una Costituzione. (segue) (Res)