Kosovo: presidente Thaci, pronto a dimettermi se verrà respinto accordo con Serbia

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci sarebbe pronto a dimettersi nel caso in cui un accordo sull'integrazione nel territorio del Kosovo della Valle di Presevo venisse respinto dal parlamento di Pristina. Ad annunciarlo è stato lo stesso capo dello Stato parlando all'emittente albanese "ReportTv". Commentando le prospettive di un accordo finale sulla normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia, Thaci ha detto che i detrattori "non dovrebbero pensare che violo la Costituzione". "Non violerei mai la Costituzione, ma la cambierei", ha detto il presidente kosovaro chiarendo che si può raggiungere un accordo tra Pristina e Belgrado, il quale sarà poi presentato al parlamento "che può approvarlo o meno". "Se i comuni di Presevo, Medvegja e Bujanoc venissero integrati nel territorio del Kosovo con un accordo, che venisse poi respinto dal parlamento, mi dimetterei", ha dichiarato Thaci. Il presidente ha quindi attaccato il governo per la decisione di imporre dazi all'importazione di prodotti serbi e bosniaci, affermando che "nessuno" avrebbe mai potuto pensare che andassimo contro i consigli degli Stati Uniti. (segue) (Kop)