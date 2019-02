Kosovo: sindaco di Mitrovica sud presenta a presidente Thaci petizione per unificazione con nord (5)

- Il riferimento di Simic, spiega l'emittente "N1", è all'annuncio del viceministro dell'Interno kosovaro Izmi Zeka, il quale ha detto che, dopo i dazi del 100 per cento sull'importazione di prodotti serbi in Kosovo, le autorità di Pristina puntano ora a impedire il traffico dei veicoli dalla Serbia; un passo per cui le autorità kosovare avrebbero già preparato "la documentazione necessaria". Simic ha descritto la situazione nel nord del Kosovo come "tesa" e ha aggiunto che se "le provocazioni continueranno, sarà difficile preservare la sobrietà e la pace nelle aree popolate dai serbi". L'esponente della Lista serba ha quindi denunciato "il silenzio" della comunità internazionale sulla situazione nel Kosovo settentrionale (segue) (Kop)