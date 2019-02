Kosovo: leader Ldk Mustafa, necessario creare governo con ampio sostegno (6)

- Il presidente kosovaro, Hashim Thaci, ha incontrato nelle scorse settimane i componenti della nuova squadra incaricata di condurre i negoziati nell'ambito del dialogo per la normalizzazione dei rapporti con la Serbia a Bruxelles, consegnando loro il suo rapporto sul tema. Parlando dopo l'incontro con i due co-presidenti della squadra negoziale kosovara, Fatmir Limaj e Shpend Ahmeti, il presidente Thaci ha spiegato che il suo rapporto "punta ad aiutare la squadra nel raggiungere i suoi obiettivi" e "tocca le questioni discusse nelle fasi finali del dialogo, come la questione delle persone scomparse, il patrimonio culturale, le proprietà, i diritti delle minoranze e la restituzione di alcune opere artistiche, così come la richiesta di attuazione di tutti gli accordi raggiunti durante il dialogo nel periodo compreso tra il 2011 e il 2015". (segue) (Kop)