Kosovo: sindaco di Mitrovica sud presenta a presidente Thaci petizione per unificazione con nord (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa è stata lanciata da Bahtiri dopo le dimissioni a fine novembre dei quattro sindaci serbi dei comuni del Kosovo settentrionale, incluso quello di Mitrovica Nord, in segno di protesta contro la decisione del governo di Pristina di imporre dazi sulle importazione di prodotti serbi. I serbo kosovari la considerano un'ennesima provocazione. Il leader della Lista serba Goran Rakic ha dichiarato l'idea di creare un comune unico a Mitrovica "non ha alcuna base legale" e rappresenta una discriminazione contro i cittadini serbi del Kosovo. Più recentemente l'altro leader della Lista serba Simic ha affermato che l'annuncio di possibili nuove misure da parte di Pristina è un tentativo di mettere i serbo kosovari "in un ghetto". (segue) (Kop)