Bosnia: export nel mese di gennaio in caduta annua dell'11 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'export bosniaco ha avuto nel mese di gennaio di quest'anno un valore pari a 405 milioni di euro, con un calo annuo pari al 10,8 per cento. Lo rileva oggi il sito di informazione "Indikator". L'impatto negativo è stato dato soprattutto dall'interruzione della produzione nella raffineria di Brod, gestita dalla russa Zarubezhneft. Oltre ai derivati dal petrolio, anche l'export di acciaio ha rilevato una contrazione, pari a ben il 50,4 per cento, dovuta in modo particolare all'introduzione dei dazi doganali per la Serbia e per la Bosnia da parte del Kosovo. L'export del settore agroalimentare è sceso del 12,5 per cento. La testata ha evidenziato che l'inizio dell'anno fa presagire risultati negativi per il resto dell'anno che sono dovuti, oltre ai motivi già indicati, alle difficoltà economiche dei due principali partner nel commercio estero bosniaci, l'Italia e la Germania.(Bos)