Kosovo: leader Ldk Mustafa, necessario creare governo con ampio sostegno (3)

- Haradinaj, da parte sua, non ha commentato sul fatto se sia consapevole delle trattative condotte dal Pdk, suo partner nella coalizione di governo, in quello che sarebbe proprio un tentativo di escludere il partito dell'attuale premier in un cambio di alleanza volto a scongiurare nuove elezioni anticipate. Un altro scenario prospettato dalla stampa locale vedrebbe una nuova coalizione governativa, sempre guidata dal Pdk, con l'inclusione del Partito socialdemocratico (Psd). Anche tale prospettiva punterebbe ad escludere l'Aak di Haradinaj dal nuovo governo. Ma il leader del Psd, Shpend Ahmeti ha già scartato questo scenario sostenendo che il suo schieramento continuerà a dare sostegno esterno al governo kosovaro anche perché condivide la linea "intransigente" di Haradinaj sulla questione dei dazi alla Serbia. (segue) (Kop)