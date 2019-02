Kosovo: leader Ldk Mustafa, necessario creare governo con ampio sostegno (4)

- Proprio tale questione starebbe approfondendo nelle ultime settimane la frattura tra i partner della coalizione di governo: in particolare tra l'Aak del premier Haradinaj e il Pdk del presidente del parlamento Kadri Veseli, favorevole alla sospensione dei dazi sui prodotti serbi come richiesto dalla comunità internazionale. L'emittente "T7" riferisce intanto che il capo gruppo in parlamento dell'Ldk, Avdullah Hoti, si sta muovendo per raccogliere le firme necessarie a far cadere il governo Haradinaj, anche se non avrebbe raggiunto il numero necessario di 61 deputati. Hoti ha invitato tutti i partiti politici interessati a fare cadere il governo, Lista serba inclusa, ad aderire alla sua mozione. Dall'Ldk hanno respinto intanto le accuse di voler "approfittare" della questione dei dazi per far cadere il governo, precisando che sostengono la formazione di un esecutivo di transizione, formato da tutti i partiti, per "legittimare" il dialogo con la Serbia. (segue) (Kop)