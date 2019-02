Speciale difesa: Nato, Stoltenberg incontra Pahor, Slovenia contribuisce a difesa comune

- La Slovenia è un alleato molto apprezzato, contribuisce alla sicurezza condivisa e alla difesa comune. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenber, incontrando il presidente della Slovenia, Borut Pahor. "È bello vederti di nuovo qui al quartier generale della Nato, quindi un caloroso benvenuto a te e grazie anche per la calorosa accoglienza e ospitalità a Lubiana in ottobre, quando ti ho incontrato lì. La Slovenia è un alleato molto apprezzato. Contribuite alla nostra sicurezza condivisa e alla nostra difesa collettiva in molti modi diversi e, non ultimo, avete un ruolo importante nei Balcani occidentali: aiutate ad affrontare le sfide che affrontiamo in quella regione. Contribuite in modo significativo alla nostra missione in Kosovo, la Kfor, e svolgete un ruolo importante nel far avvicinare la regione al resto dell'Europa e alla famiglia transatlantica", ha detto. "Contribuite anche alla nostra missione di addestramento in Afghanistan, dove aiutiamo ad addestrare, assistere e consigliare le forze afghane in modo che possano combattere il terrorismo e assicurarsi che l'Afghanistan non diventi ancora una volta un rifugio sicuro per i terroristi internazionali. Questo riflette davvero il tuo forte impegno per la nostra sicurezza collettiva e i nostri sforzi per gestire le crisi oltre i nostri confini. La Nato è naturalmente impegnata anche per la sicurezza della Slovenia, gli alleati garantiscono la sicurezza del tuo spazio aereo, perché la solidarietà è al centro della nostra Alleanza", ha aggiunto. Nell'incontro tra Stoltenberg e Pahor c'è stata "un'eccellente discussione sull'adattamento della Nato", ha proseguito il segretario generale. "Dopo la fine della guerra fredda, gli alleati hanno ridotto la spesa per la difesa per molti anni, ma ora vediamo che gli alleati hanno iniziato a investire di nuovo in difesa, aumentare la spesa per la difesa, perché viviamo in un ambiente più imprevedibile e incerto. Dato che abbiamo ridotto le spese quando la tensione è diminuita, ora dobbiamo aumentare nuovamente la spesa perché le tensioni aumentano e apprezzo il fatto che la Slovenia abbia iniziato ad aumentare i suoi investimenti in difesa. Questo sta contribuendo agli sforzi generali degli alleati europei e del Canada". Stoltenberg ha sottolineato di apprezzare il contributo della Slovenia "alla nostra maggiore disponibilità delle nostre forze" e il fatto che il paese abbia partecipato all'esercitazione Trident Juncture in Norvegia, cosa che "mostra la qualità e l'interoperabilità delle forze slovene", ha concluso. (Beb)