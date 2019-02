Kosovo-Giappone: ministro Esteri Pacolli, Tokyo aprirà ambasciata a Pristina (6)

- Secondo i dati diffusi da Belgrado, prima della Repubblica di Palau sono stati 12 gli Stati che hanno ritirato il riconoscimento dato in precedenza all'indipendenza del Kosovo. Secondo i dati del ministero degli Esteri della Serbia hanno ritirato fino ad ora il proprio riconoscimento la Repubblica di Palau, il Madagascar, le isole Salomone, l'Unione delle Comore, Grenada, Dominica, Suriname, Liberia, Sao Tome e Principe, Guinea Bissau, Burundi, Papua Nova Guinea e Lesotho. La Serbia "promette armi e aiuti finanziari ai paesi dell'Africa" in cambio del ritiro del riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo: lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri kosovaro, Behgjet Pacolli, a commento della campagna diplomatica di Belgrado che punta a far aumentare il numero di paesi che non riconoscono l'indipendenza autoproclamata nel 2008 da Pristina. (segue) (Kop)