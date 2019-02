I fatti del giorno - Balcani (2)

- Balcani: vicepremier di Skopje, Macedonia del Nord esempio per Kosovo e Serbia - Solo dei Balcani sicuri e sviluppati posso essere "una garanzia" per un'Europa sicura, stabile e prospera: lo ha dichiarato il vicepremier e ministro per gli Affari europei macedone, Bujar Osmani, oggi a Vienna durante una riunione con gli omologhi della regione ospitata dall'Austria. Osmani ha evidenziato "i nuovi sviluppi nei Balcani", di cui la Macedonia del Nord costituisce l'esempio migliore: "Solo 20 anni fa - ha osservato - era una tipica storia balcanica, ovvero un paese con una disputa irrisolvibile con un paese vicino e con problemi di stabilità interna, mentre ora divenuto una storia di successo". "Crediamo che questa storia possa essere un esempio per altri paesi della regione, come Kosovo e Serbia, per aprire uno spazio di compromessi che daranno valore aggiunto ai Balcani ed all'Europa", ha dichiarato. (segue) (Res)