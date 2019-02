Kosovo: ministro Affari europei Hoxha chiede "sostegno immediato" da Ue

- Il Kosovo dovrebbe ricevere "immediato sostegno" da parte dell'Unione europea per progredire ulteriormente nei negoziati con la Serbia, al fine di stabilizzare la regione dei Balcani. Lo ha dichiarato il ministro per l'Integrazione europea kosovaro, Dhurata Hoxha, nel suo intervento con gli omologhi della regione oggi a Vienna, ospitata dal ministro austriaco Gernot Blumel. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Koha", il ministro Hoxha ha evidenziato che i cittadini del Kosovo per la stragrande maggioranza favorevole all'adesione Ue ma non sono ancora in grado di viaggiare liberalmente per l'Europa in quanto permane l'obbligo del visto nonostante Pristina abbia adempiuto a tutti gli obblighi richiesti. (Kop)