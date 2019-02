Kosovo: sindaco di Mitrovica sud presenta a presidente Thaci petizione per unificazione con nord (2)

- Il sindaco di Mitrovica Sud ha parlato nei giorni scorsi della petizione sull'unificazione dei due comuni in cui è suddivisa la città: "Il piano della Serbia è di raggiungere il ponte sul fiume Ibar, ma vi garantisco che se Mitrovica viene toccata, ci sarà una guerra mai vista", ha detto Bahtiri. La Lista serba ha organizzato nei giorni scorsi una manifestazione di fronte agli uffici dell'Unione europea e dell'Eulex in Kosovo per protestare contro "l'annessione di Mitrovica Nord". Nei giorni scorsi il presidente kosovaro Thaci ha definito l'unificazione della città di Mitrovica come un "processo inarrestabile". Al termine dell'incontro con il sindaco di Mitrovica sud Bahtiri, il capo dello Stato kosovaro ha osservato che i cittadini della città del Kosovo settentrionale hanno avuto voce in capitolo grazie alla petizione in cui si chiede l'unificazione di due comuni di Mitrovica. (segue) (Kop)