Kosovo: ufficio dogane, import calato di 120 milioni di euro dopo dazi a Serbia e Bosnia (11)

- Determinato a non fare passi indietro sulla questione dei dazi sembra essere sopratutto il premier kosovaro Haradinaj. Quest'ultimo, fino ad ora, non ha mai modificato la sua posizione secondo cui i dazi potranno essere cancellati solo una volta che la Serbia troverà un accordo con il Kosovo che includa il suo riconoscimento. Nella giornata del 6 novembre, le autorità kosovare hanno applicato dei dazi al 10 per cento sull’importazione di merci provenienti dalla Serbia e dalla Bosnia-Erzegovina (paesi che non hanno ancora riconosciuto l’indipendenza del Kosovo), per poi annunciare, poco più di due settimane dopo, un ulteriore aumento al 100 per cento. In aggiunta, in prossimità della fine dell’anno scorso, le autorità di Pristina hanno esteso i dazi anche alle merci prodotte da compagnie straniere in territorio serbo. (Kop)