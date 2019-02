Kosovo: vicepremier Limaj, dialogo privo di senso se Serbia non ci riconoscerà

- Se la Serbia non è pronta a riconoscere l'indipendenza del Kosovo allora non ha senso il dialogo tra le parti: lo ha dichiarato il vicepremier e copresidente della squadra di Pristina per i negoziati con Belgrado, Fatmir Limaj. In un'intervista all'emittente "Rtv21", Limaj ha detto che "non vogliamo prolungare il processo, vogliamo un'agenda, un crono-programma". Il vicepremier ha invitato tutti gli schieramenti politici ad evitare "calcoli di partito" e dare una possibilità al dialogo con la Serbia. Limaj ha avuto oggi un incontro con alcuni ambasciatori dei paesi occidentali a Pristina, nel corso del quale sarebbe stata ribadita la fiducia alla squadra incaricata dal parlamento kosovaro per i negoziati con la parte serba a Bruxelles.(Kop)