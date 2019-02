Serbia: presidente Vucic, non sono ottimista su soluzione Kosovo (2)

- "Lotterò con tutte le forze e il cuore, ma so al 99 per cento che non ce la farò (a raggiungere una soluzione). Non ho problemi su questo dal punto di vista della storia, ma ce li ho per quanto riguarda la vita reale della nostra gente. Non appartengo al gruppo di coloro che vogliono tutto per noi, ma neppure a quello di coloro che darebbero via tutto, bensì a quello delle persone responsabili e che sono riuscite a riportare il Kosovo nella mappa politica del mondo", ha detto Vucic. (Seb)