I fatti del giorno - Balcani

- Serbia: presidente Vucic, non sono ottimista su soluzione Kosovo - Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic si è detto "non ottimista" circa l'individuazione di una soluzione per il problema del Kosovo: in un'intervista rilasciata oggi a "Tv Prva", Vucic ha aggiunto che comunque "continuerà a lottare". Esistono molti "diversi obiettivi e fattori" nel mondo, ha ancora osservato il capo dello Stato, che sono in grado di distruggere ogni tentativo di trattativa e di accordo. "Non sono ottimista circa il raggiungimento di un accordo, anche se sono pronto a discutere con Pristina appena saranno eliminati i dazi", ha detto Vucic a proposito dei dazi del 100 per cento imposti dalle autorità kosovare sulle merci di importazione serba. (segue) (Res)