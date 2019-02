Kosovo: premier Haradinaj ringrazia Giappone per piano apertura ambasciata nel 2020

- Il Kosovo ringrazia il Giappone per la grande assistenza e per aver deciso di aprire un ambasciata a Pristina nel 2020: è quanto dichiarato oggi dal primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj. "Il Giappone ha deciso di aprire, nel corso del prossimo anno, un'ambasciata in Kosovo", ha annunciato in precedenza il vicepremier e ministro degli Esteri di Pristina, Behjget Pacolli, il quale ha ricevuto oggi a Pristina il sottosegretario agli Esteri giapponese Toshiko Abe. "Una notizia fantastica dai nostri amici in Giappone. Il ministero degli Esteri giapponese ha deciso di aprire il prossimo anno un'ambasciata a Pristina. La decisione dimostra il forte legame di amicizia tra Kosovo e Giappone", ha affermato Pacolli.(Kop)