Kosovo: ufficio dogane, import calato di 120 milioni di euro dopo dazi a Serbia e Bosnia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata del 12 febbraio il premier kosovaro insieme a membri del suo gabinetto e a Tachi ha avuto un incontro informale presso un ristorante della capitale kosovara. "Oggi ho avuto un incontro con l'ambasciatore degli Stati Uniti Philip Kosnett, che rispetto come illustre diplomatico, ed era molto specifico nel chiedere al Kosovo di sospendere la tassa e ha presentato una lettera inviata dai funzionari statunitensi ai leader istituzionali del Kosovo. Ho avuto la possibilità di spiegare all'ambasciatore che la tassa imposta non ha nulla a che fare con gli Stati Uniti o la prosecuzione del dialogo con la Serbia. Siamo stanchi di un conflitto congelato di 20 anni e vogliamo un accordo finale tra Kosovo e Serbia. Vogliamo un accordo globale", ha spiegato Haradinaj. "Sono favorevole – ha aggiunto - alla sospensione della misura, ma solo dopo che la Serbia avrà riconosciuto il Kosovo. Mi impegno nei confronti dei responsabili delle decisioni statunitensi a comprendere la nostra posizione perché non possiamo lasciare che la Serbia ci schernisca con la revoca dei riconoscimenti, schernirci quando non riusciamo a unirci all'Interpol a causa delle loro pressioni e attaccare i membri della famiglia delle Forze di sicurezza nazionali". (segue) (Kop)