Kosovo: ufficio dogane, import calato di 120 milioni di euro dopo dazi a Serbia e Bosnia (8)

- Haradinaj ha detto in precedenza di non accettare "pressioni" sulla cancellazione dei dazi sull'importazione di prodotti dalla Serbia e dalla Bosnia Erzegovina. Commentando l'ultima presa di posizione degli Stati Uniti, che nella stampa di Pristina è stata interpretata come una possibilità di sanzioni in caso di un mancato "passo indietro" sui dazi, Haradinaj ha ribadito che "i dazi possono essere senza fine, permanenti, fino a quando il problema tra Kosovo e Serbia non verrà risolto". "Non ci sono sanzioni che possono forzarci a revocare questa misura", ha dichiarato il premier aggiungendo che "le pressioni non sono il linguaggio giusto per noi, e non hanno effetto". Haradinaj ha parlato dopo l'incontro di oggi con l'ambasciatore Usa a Pristina, Philip Kossnet, e dopo un nuovo richiamo di Washington per l'abolizione dei dazi contro i prodotti serbi. (segue) (Kop)