Kosovo: ufficio dogane, import calato di 120 milioni di euro dopo dazi a Serbia e Bosnia (10)

- "Il Kosovo non ha un amico migliore rispetto agli Stati Uniti", hanno sottolineato Palmer e Cooper ricordando che per molti anni c'è stata un'intensa cooperazione bilaterale, ragione per cui "è incredibile che dopo tutto quello che abbiamo fatto insieme, il Kosovo consideri così poco la nostra amicizia da non ascoltare i nostri consigli". "Gli Stati Uniti continuano ad essere pronti ad aiutare il Kosovo nel raggiungimento di un accordo per la normalizzazione dei rapporti con la Serbia, basato sul reciproco riconoscimento", prosegue la lettera aggiungendo: "Il primo passo verso questa direzione deve essere la sospensione dei dazi. Fino a quando ciò non avverrà, non potremo ripristinare la nostra amicizia al tenore del livello precedente". (segue) (Kop)