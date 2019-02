I fatti del giorno - Balcani (5)

- Kosovo: ministro Affari europei Hoxha, liberalizzazione visti Ue non legata a abolizione dazi - Non ci sono informazioni sul fatto l'Unione europea abbia condizionato la liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo con la rimozione da parte di Pristina dei dazi del 100 per cento sull'importazione di prodotti serbi e bosniaci. Lo ha detto il ministro per l'Integrazione europea kosovaro, Dhurata Hoxha, parlando oggi in conferenza stampa. "Non abbiamo un'informazione ufficiale sul fatto che la rimozione dei dazi è stata legata alla liberalizzazione dei visti per i kosovari", ha dichiarato. Il ministro kosovaro ha tuttavia riconosciuto che forti pressioni per la cancellazione dei dazi sono arrivate dall'Unione europea e dagli Stati Uniti. (Res)