Bosnia: presidente Dodik, leader musulmano Izetbegovic rispetti politica ufficiale su Kosovo (4)

- Il leader bosniaco musulmano ha dichiarato che "se la Serbia riconosce l'indipendenza del Kosovo, tutti gli occhi saranno puntati sulla Bosnia". Izetbegovic ha detto che "questo creerà parecchi problemi in Serbia e gli appetiti nei confronti della Bosnia cresceranno, motivo per cui saranno testate le reazioni della comunità internazionale prima di decidere quali nuovi passi intraprendere". Izetbegovic ha affermato di "non credere tuttavia che (i serbi) si muoveranno di nuovo nella direzione della conclusione del progetto di genocidio dell'ex leader serbo bosniaco Radovan Karadzic: non credo che oseranno". (Bos)