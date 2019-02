Kosovo: fonti stampa, a giugno primi capi d'accusa del Tribunale speciale Uck (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il portale d'informazione "Balkan Insight" ha reso noto che il ministero della Giustizia del Kosovo ha siglato contratti con due grandi studi legali internazionali, uno statunitense e una britannico, per un valore totale di 400mila euro, per servizi di consulenza legale sulla redazione, lo sviluppo e la presentazione della posizione legale del Kosovo di fronte al Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione dell'Uck. "Se ci sarà un invito, in ogni momento, risponderò con piena trasparenza", ha assicurato nelle scorse settimane il presidente Thaci, invitando gli altri ex combattenti nel corso del conflitto della fine degli anni Novanta a fare altrettanto. Lo stesso presidente Thaci nelle settimane precedenti, commentando gli interrogatori condotti dal Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo, ha dichiarato che l'ex comandante kosovaro Sami Lushtaku è stato "ingiustamente" ascoltato dai giudici dell'Aja. (segue) (Kop)