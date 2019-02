Kosovo: fonti stampa, a giugno primi capi d'accusa del Tribunale speciale Uck (4)

- Secondo quanto rivelato in precedenza dal programma televisivo kosovaro "Pressing" trasmesso dall'emittente "T7", il presidente kosovaro Thaci potrebbe essere chiamato a testimoniare dal Tribunale speciale per i crimini di guerra dell'esercito di liberazione del Kosovo entro i prossimi mesi, probabilmente a marzo. Stando al giornalista kosovaro che conduce il popolare programma, l'istituzione del Tribunale speciale a l'Aja non avrebbe senso senza la presenza di Thaci, ex comandante Uck nel corso del conflitto degli anni Novanta. Sarebbero oltre 100 gli ex esponenti dell'Uck chiamati a testimoniare a l'Aja, alcuni dei quali già ascoltati nella città olandese negli ultimi giorni. Secondo l'emittente "T7", Thaci sarà interrogato nelle prossime settimane anche dall'intelligence kosovara e da altre strutture dell'Uck: il capo dello Stato sarà chiamato a fornire dettagli sugli omicidi politici e sugli assalti avvenuti nel corso del conflitto della fine degli anni Novanta. (segue) (Kop)