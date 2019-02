Serbia: presidente Vucic riceve ministro Esteri Burundi, "grazie per ritiro riconoscimento Kosovo" (3)

- A gennaio la Repubblica di Palau è stata l'ultima in ordine di tempo a rivedere il proprio riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo e di sospendere per il momento tutte le decisioni prese in precedenza. La Repubblica di Palau, secondo una nota diramata allora dal ministero serbo degli Esteri, ritiene che occorra in futuro sostenere il dialogo fra Belgrado e Pristina mediato dall'Unione europea piuttosto che definire uno status per il Kosovo prima della fine del processo di dialogo. Nel frattempo la Repubblica di Palau sospende tutte le precedenti decisioni e dichiarazioni in relazione alla questione dello status del Kosovo. (segue) (Seb)