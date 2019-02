Kosovo: deputato del partito del premier Haradinaj convocato da Tribunale speciale Uck

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blerim Kuci, parlamentare kosovaro ed esponente del partito del primo ministro Ramush Haradinaj (Alleanza per il futuro del Kosovo, Aak), è stato convocato a l'Aja dal Tribunale speciale che indaga sui presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). E' quanto rivela oggi la stampa di Pristina, secondo cui il parlamentare si recherà a l'Aja il prossimo 12 marzo. Kuci è l'ultimo degli ex comandanti dell'Uck ad essere chiamato in ordine di tempo dal Tribunale speciale per testimoniare nell'ambito delle indagini sul conflitto della fine degli anni Novanta. "Oggi ho ricevuto la lettera di invito con l'ordine di apparire davanti al procuratore dell'Ufficio della Procura speciale a l'Aja il 12 marzo 2019", ha dichiarato il parlamentare kosovaro annunciando che "rispetterò l'obbligo e risponderò a questo ordine". (segue) (Kop)