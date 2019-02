Bosnia: presidente Dodik, leader musulmano Izetbegovic rispetti politica ufficiale su Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito d'azione democratica (Sda, democratici musulmani) Bakir Izetbegovic è invitato a rispettare la politica ufficiale della presidenza bosniaca sul Kosovo. Lo ha affermato oggi il presidente di turno e rappresentante serbo nella presidenza tripartita bosniaca Milorad Dodik in una dichiarazione riportata dal sito del quotidiano "Nezavisne novine". Dodik ha in questo modo commentato l'ultima uscita di Izetbegovic, il quale ha detto all'emittente "Voice of America" che Belgrado rappresenta il fattore problematico sia in Bosnia che in Kosovo. Dodik ha dichiarato che "se qualcuno vuole che si rispetti l'integrità territoriale della Bosnia è necessario che rispetti l'integrità territoriale della Serbia". Dodik ha inoltre detto che "Izetbegovic, invece di essere grato alla Serbia, paese che ci tiene alla stabilità della regione e non esercita ingerenze in Bosnia, Izetbegovic ha osato ridisegnare i confini della Serbia e dire a Belgrado quello che deve o non deve fare". (segue) (Bos)