I fatti del giorno - Balcani

- Serbia: ministro Esteri Dacic, Usa interessati più di altri a soluzione di compromesso per Kosovo - Gli Stati Uniti sono interessati a trovare una soluzione di compromesso riguardo alla situazione del Kosovo: lo ha detto oggi il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic in un intervento per l'emittente "Rts". Secondo il ministro, gli Usa sono più interessati "di altri partner" a individuare una soluzione duratura. Il ministro ha poi osservato che la questione viene vista ora come "aperta" e non "chiusa" come fino a poco tempo fa. Riguardo all'introduzione dei dazi del 100 per cento sulle merci serbe da parte di Pristina, Dacic ha ricordato che sono trascorsi tre mesi da quando le autorità kosovare hanno preso tale decisione. Il ministro si è domandato se davvero "tutti i paesi europei" sono interessati a far sì che tali dazi vengano eliminati. Dacic ha infine detto che esiste "l'ostruzione" di alcuni singoli paesi europei che non sono interessati a risolvere la questione fino a fine maggio, a causa delle elezioni europee in vista. (segue) (Res)