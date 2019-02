Kosovo-Giappone: ministro Esteri Pacolli, Tokyo aprirà ambasciata a Pristina (2)

- Il ministero degli Esteri del Kosovo aprirà nuove rappresentanze diplomatiche nel mondo approfondendo i legami con alcuni paesi dell'Asia, del Sud America e dell'Africa. E' quanto annunciato ieri dal ministero degli Esteri di Pristina. Tra le nuove ambasciata che il Kosovo intende aprire "entro l'anno" figurano quelle in Thailandia, Bangladesh, Colombia e Ghana. L'annuncio avviene dopo che martedì la Serbia ha a sua volta comunicato l'apertura di nuove rappresentanza diplomatiche in alcuni paesi. La Serbia intende aprire 7 nuove rappresentanze, fra ambasciate e consolati, in diverse aree del mondo, secondo quanto riportato dal quotidiano "Vecernje novosti" citando fonti riservate. Le aree interessate sarebbero i Caraibi, l'America Latina, il Medio Oriente e l'Estremo Oriente. Le rappresentanze dovrebbero aprirsi a Trinidad e Tobago, Suriname, Venezuela, Vietnam, Papa Nuova Guinea, Armenia e Palestina. Secondo le fonti del giornale, la scelta delle destinazioni per le nuove rappresentanze ha tenuto conto di uno degli obiettivi più importanti della politica estera della Serbia, ovvero "la tutela della sovranità nazionale e integrità territoriale". (segue) (Kop)