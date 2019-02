Kosovo-Giappone: ministro Esteri Pacolli, Tokyo aprirà ambasciata a Pristina (5)

- La Repubblica di Palau fa parte dell'arcipelago della Micronesia e conta al suo interno 21 mila abitanti. Il suo presidente, Tommy Esang Remengesau, è stato in visita ufficiale in Serbia in concomitanza con l'annuncio della sospensione del riconoscimento. Nei giorni precedenti la premier serba Ana Brnabic ha osservato che l'attuale stallo nella risoluzione della questione kosovara influisce negativamente sul progresso della Serbia. La Brnabic ha poi dichiarato che gli Stati Uniti hanno richiesto che Belgrado interrompa l'attività di lobby per il ritiro del riconoscimento del Kosovo da parte dei paesi nel mondo. "Fino a che loro faranno attività di lobby per il riconoscimento, è pienamente corretto che noi facciamo lobby affinché i paesi lo ritirino", ha detto la premier. (segue) (Kop)