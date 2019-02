Kosovo-Giappone: ministro Esteri Pacolli, Tokyo aprirà ambasciata a Pristina (7)

- "Da quanto ho appreso, alcuni tra i paesi più piccoli e poveri sono caduti preda di queste promesse", ha detto Pacolli nelle scorse settimane citato dal quotidiano "Bota Sot". L'unica arma della Serbia "è la verità": così il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, ha replicato all'omologo kosovaro. "Nel mondo in cui Pacolli e i suoi compagni sono ancora impantanati, le armi sono ancora la moneta di scambio. La nostra unica arma è la verità che diffondiamo nel mondo. E solo con quella, e con le norme del diritto internazionale, lottiamo per la tutela dei nostri interessi nazionali", ha detto Dacic per il quotidiano "Vecernje novosti". (Kop)