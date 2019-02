Serbia: presidente Vucic riceve ministro Esteri Burundi, "grazie per ritiro riconoscimento Kosovo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha ricevuto oggi il ministro degli Esteri del Burundi, Ezechiel Nibigira. Secondo una nota della presidenza serba della Repubblica, il capo dello Stato ha ringraziato il Burundi per la decisione presa l'anno scorso di ritirare il proprio riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. Il ministro Nibigira ha osservato che la decisione è stata a lungo ponderata e non è modificabile, perché si fonda sul rispetto dei principi del diritto internazionale. Il ministro del Burundi si trova da ieri in visita ufficiale a Belgrado, dove ha già incontrato l'omologo serbo Ivica Dacic. Secondo i dati diffusi in precedenza dal ministero degli Esteri della Serbia, il Burundi è fra i paesi che hanno ritirato il proprio riconoscimento del Kosovo. La lista comprende anche la Repubblica di Palau, il Madagascar, le isole Salomone, l'Unione delle Comore, Grenada, Dominica, Suriname, Liberia, Sao Tome e Principe, Guinea Bissau, Papua Nova Guinea e Lesotho. (segue) (Seb)