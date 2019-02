Nord Macedonia: da oggi cittadini possono entrare in Grecia con il solo passaporto

- Da oggi i cittadini macedoni possono entrare in Grecia con il solo passaporto, senza la compilazione di ulteriori documenti richiesti fino ai giorni scorsi prima dell'entrata in vigore dell'accordo di Prespa. Questo un altro sviluppo nel percorso di avvicinamento tra Grecia e Macedonia del Nord, sancito dalle previsioni dell'accordo che ha risolto l'annosa disputa sul nome. Lo riferisce l'emittente macedone "Sitel". Invece della compilazione di un foglio di carta con alcune informazioni aggiuntive, i cittadini macedoni possono entrare da oggi nel territorio greco dopo l'apposizione sul loro passaporto di un timbro con la scritta cittadini della Repubblica di Macedonia del Nord. Tale pratica, per il momento, sarà utilizzata ai valichi di frontiera con la Grecia; mentre la situazione rimane uguale ai mesi scorsi ai confini con Serbia, Bulgaria, Kosovo e Albania, in quanto le autorità locali non hanno ancora ricevuto i timbri con il nuovo nome costituzionale del paese balcanico. Tale situazione è in ogni caso provvisoria, in quanto il ministero dell'Interno macedone ha avviato le procedure per l'emissione dei nuovi passaporti con la scritta Repubblica di Macedonia del Nord (anziché Repubblica di Macedonia) e assicura che i primi documenti saranno emessi "entro la fine dell'anno". (segue) (Mas)