Bosnia: presidente Dodik, leader musulmano Izetbegovic rispetti politica ufficiale su Kosovo (3)

- Dodik ha ribadito che "nessuno può tracciare un confine sul fiume Drina (ovvero tra la Repubblica Srpska e la Serbia) dato che questo confine non esiste". Per questo motivo, "è impossibile che i serbi in Bosnia non sentano la questione del Kosovo come un problema proprio". Il Kosovo, a detta di Dodik, "rappresenta una questione emotiva, nazionale, storica e popolare tra i serbi e non riguarda soltanto l'ordinamento del paese ma il fatto che si tratta della culla della cultura nazionale e dell'essenza del popolo serbo". Izetbegovic ha affermato ieri che "l'unico legame tra il Kosovo e la Bosnia sta nella parte in causa che ha perpetrato le violenze contro gli albanesi e i bosniaci musulmani". Izetbegovic ha affermato che "questa è la verità storica ed è necessario ricordarlo tutte le volte che si cerca di tracciare dei parallelismi tra la Bosnia e il Kosovo". Izetbegovic ha detto che "questo non vuol dire creare nuove crisi o avviare nuove liti: il problema parte sempre da loro, ovvero da coloro che risiedono a Belgrado". (segue) (Bos)