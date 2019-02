Serbia: ministro Esteri Dacic, Usa interessati più di altri a soluzione di compromesso per Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci, parlando ieri nel corso di una conferenza, ha osservato che tutti sanno che il dialogo tra Kosovo e Serbia "è inevitabile e necessario". "Sono passati 20 anni dalla fine della guerra, e Kosovo e Serbia non hanno ancora raggiunto un accordo. C'è stata ostilità tra Kosovo e Serbia per oltre un secolo e ritengono che è arrivato il momento di lasciarsi queste ostilità alle spalle", ha dichiarato Thaci. Secondo il presidente kosovaro, senza un accordo con la Serbia il Kosovo rischia di entrare una "zona pericolosa". A suo modo di vedere, il ruolo decisivo nella normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado lo avranno gli Stati Uniti. Il dialogo tra Kosovo e Serbia registra in questi mesi una fase di stallo, mentre i due presidenti, Thaci e Aleksandar Vucic, hanno partecipato allo stesso panel nel corso del forum sulla sicurezza di Monaco di Baviera. (segue) (Seb)