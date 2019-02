Bosnia: presidente Dodik, leader musulmano Izetbegovic rispetti politica ufficiale su Kosovo (2)

- Izetbegovic, a detta di Dodik, "ha espresso ancora una volta tutto il proprio odio nei confronti della Serbia e dell'intero popolo serbo". Il rappresentante serbo ha ribadito che "per ora non si hanno indizi sul riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo da parte della Serbia, come invece auspicano molti bosniaci musulmani e soprattutto Izetbegovic". L'intervista di Izetbegovic "non contribuisce alla riappacificazione ma, anzi, offende tutti i serbi nella Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia, e lo stato della Serbia". Dodik ha detto che "trattare la Serbia come l'unico colpevole, come fa Izetbegovic da molto tempo, non è corretto e non è sostenibile sul piano storico". Dodik ha affermato che "a Izetbegovic da fastidio quando qualcuno dice che ci sono stati 4 mila estremisti musulmani provenienti dall'estero che hanno combattuto in Bosnia, ma al contempo ritiene che la partecipazione di volontari dalla Serbia nella guerra bosniaca degli anni Novanta sia da classificare come un'aggressione". (segue) (Bos)