Kosovo-Giappone: ministro Esteri Pacolli, Tokyo aprirà ambasciata a Pristina

- Il Giappone ha deciso di aprire, nel corso del prossimo anno, un'ambasciata in Kosovo: lo ha annunciato oggi il vicepremier e ministro degli Esteri di Pristina, Behjget Pacolli, scrivendo tramite il suo profilo Twitter ufficiale. "Una notizia fantastica dai nostri amici in Giappone. Il ministero degli Esteri giapponese ha deciso di aprire il prossimo anno un'ambasciata a Pristina. La decisione dimostra il forte legame di amicizia tra Kosovo e Giappone. Aspetto di parlare di quest'oggi con il sottosegretario agli Esteri Toshiko Abe", ha affermato Pacolli. L'apertura dell'ambasciata giapponese a Pristina sarebbe un segnale importante per il Kosovo in un periodo in cui si sta inasprendo lo scontro diplomatico con Belgrado sul numero di paesi che riconosce l'indipendenza kosovara. (segue) (Kop)