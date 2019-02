Kosovo-Serbia: presidente Meta, cooperazione Ue-Usa fondamentale per successo dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meta ha parlato anche della tanto discussa questione dei dazi che il Kosovo ha imposto alle merci importate dalla Serbia e dalla Bosnia. Un provvedimento contestato da Bruxelles e da Washington, che continuano a premere su Pristina perché ne revochi la misura il prima possibile. "Non incoraggio alcuna barriera, o ulteriore difficoltà che potrà aggiungersi al dialogo fra le parti. Ma il dialogo – ha sottolineato il presidente albanese – deve essere svolto su pari posizioni, e non esercitando pressione solo nei confronti di una delle parti". Sulla ipotesi di una futura unione fra Albania e Kosovo, Meta ha sottolineato che "dalla caduta del Muro di Berlino, gli albanesi nella regione dei Balcani, si trovano oggi in una situazione avvantaggiata. Loro sostengono e devono sostenere il processo di integrazione europa della regione". (Alt)