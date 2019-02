Kosovo: oggi sarà presentata a presidente Thaci petizione per unificazione Mitrovica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Mitrovica Sud Agim Bahtiri presenterà oggi al presidente kosovaro Hashim Thaci la petizione per l'unificazione dei due comuni in cui attualmente è divisa la cittadina del nord del Kosovo sul fiume Ibar. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk", la petizione è stata firmata da 16.594 cittadini. "Chiederemo al presidente il suo sostegno all'iniziativa intrapresa dai cittadini di Mitrovica", si legge in una nota stampa del comune di Mitrovica Sud. Secondo quanto affermato nei giorni scorsi dal leader della Lista serba Goran Rakic, la popolazione serba del Kosovo ha accolto "con preoccupazione" le recenti dichiarazioni del sindaco di Mitrovica Sud. Bahtiri ha affermato che "se Mitrovica viene toccata, ci sarà una guerra". "Mi aspetto che le missioni Kfor e Eulex, nel rispetto del loro mandato, aumentino la prontezza e l'azione di prevenzione in modo da non disturbare la pace e la sicurezza dei cittadini, perché queste pericolose minacce alla pace, in un momento di tensioni elevate, potrebbero ostacolare in maniera irreversibile la stabilità", ha affermato Rakic. (segue) (Kop)