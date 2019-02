I fatti del giorno - Balcani (2)

- Kosovo: ministro Esteri Pacolli su dazi, ascoltare consigli degli Usa - Il ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli ha proposto ai leader politici del paese una riunione urgente sulla questione dei dazi alla Serbia per accogliere il consiglio degli Stati sull'abolizione delle tasse sull'importazione di prodotti serbi e bosniaci. Il ministro degli Esteri, leader del Partito per un nuovo Kosovo (Ark, partner della coalizione governativa), ha sottolineato che Pristina deve essere grata a Washington per i legami speciali tra i due paesi: "Questo dovrebbe essere compreso e preso in considerazione", ha ammonito. Secondo Pacolli, il Kosovo dovrebbe ascoltare i consigli degli Usa cancellando i dazi sui prodotti serbi e bosniaci, mentre "le istituzioni dovrebbero parlare con una voce". (segue) (Res)