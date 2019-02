I fatti del giorno - Balcani (3)

- Serbia: presidente Vucic, elezioni anticipate sono possibili - Esiste la possibilità di elezioni anticipate in Serbia: lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic secondo quanto riporta l'emittente "Rts". Un voto anticipato è possibile, ha detto Vucic, se la situazione legata al Kosovo "resterà immutata", ovvero se Pristina non eliminerà i dazi imposti sull'importazione delle merci serbe. "Vedremo se prenderemo una tale decisione", ha detto Vucic, aggiungendo che la decisione sarà presa in tempi brevi. Il presidente serbo, che è anche il leader del partito di maggioranza nel paese (Partito progressista serbo – Sns), ha avviato una campagna in cui tocca in varie giornate i comuni della Serbia per stabilire un contatto diretto con i cittadini. Non si parla ancora di una vera e propria campagna elettorale, perché non è stata ancora confermata l'eventualità di elezioni anticipate. (segue) (Res)