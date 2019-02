Kosovo-Serbia: portavoce Ue Kocijancic, accordo finale sia sostenibile e realistico

- L’accordo finale fra Serbia e Kosovo deve essere sostenibile e realistico. Lo ha affermato Maja Kocijancic, la portavoce dell’Alto commissario Ue, ripresa dall’emittente kosovara “Rtk”. Le parole di Kocijancic giungono in seguito a quanto dichiarato dal ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic, secondo cui “la demarcazione dei confini rientra nella proposta ufficiale fatta da Belgrado nel corso dei negoziati con Pristina”. “Il lavoro su un accordo vincolante a livello legale sta andando avanti. Il risultato dovrà essere un patto che rappresenti una soluzione a lungo termine, attuabile e sostenibile, in linea con il diritto internazionale e quello europeo, oltre che accettabile per tutti gli Stati membri”, ha spiegato Kocijancic. (segue) (Kop)