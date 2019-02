Kosovo-Serbia: portavoce Ue Kocijancic, accordo finale sia sostenibile e realistico (2)

- Nei giorni scorsi il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj ha ribadito che Pristina non cancellerà i dazi sull'importazione dei prodotti serbi e bosniaci fino a quando sarà al governo. Secondo Haradinaj, il Kosovo non arretrerà nel confronto con la Serbia in quanto "il diritto politico" riconosciuto da "tutte le norme" dovrebbe essere "il riconoscimento (di Pristina) da parte della Serbia, così come le scuse per quanto hanno fatto in Kosovo, non solo durante la guerra, ma anche nella fase precedente". Intanto i quotidiani "Zeri" e "Epoka e Re" hanno dedicato le prime pagine di questa mattina alla questione delle crescenti divisioni all'interno dei partiti della coalizione governativa a Pristina: in particolare la frattura starebbe diventando insanabile tra il premier Haradinaj, leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), e il presidente del parlamento Kadri Veseli, leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk). Veseli avrebbe menzionato la possibilità della fine della coalizione di governo. (segue) (Kop)