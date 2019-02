Kosovo: fonti stampa, Pdk punta a includere partito Ldk in nuovo governo senza Haradinaj

- Il Partito democratico del Kosovo (Pdk) da settimane starebbe cercando di convincere la Lega democratica del Kosovo (Ldk) a formare una nuova coalizione di governo in modo da evitare elezioni anticipate. Fonti citate dal quotidiano "Koha" rivelano queste trattative in corso tra il partito governativo Pdk e il maggiore partito dell'opposizione (Ldk), dopo che il governo del primo ministro Ramush Haradinaj, leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), ha perso la maggioranza in parlamento. All'Ldk sarebbero stati assicurati dal partito governativo Pdk alcuni posti alla guida dei ministeri; la proposta sarebbe stata respinta dall'Ldk, anche se lo schieramento dell'ex premier Isa Mustafa non ha scartato in maniera categorica la prospettiva di entrare a fare parte dell'esecutivo a condizione che sia "ampio" ovvero basato sul coinvolgimento di tutti i partiti parlamentari. (segue) (Kop)